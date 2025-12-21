Papa benedice Bambinelli dei fanciulli

12.50 "Preghiamo insieme perché tutti i bambini del mondo possano vivere nella pace". Così Papa Leone XIV all'Angelus in piazza San Pietro. "Siete qui con i vostri familiari e con i catechisti per la benedizione delle statuette di Gesù Bambino da collocare nel presepe delle vostre case, scuola e oratori. Benedico di cuore tutti i Bambinelli", ha detto. "Pietà, carità, misericordia e abbandono, le virtù dell'uomo di Nazaret, che ci accompagnino verso il Santo Natale, tempo per perdonare, incoraggiare e dare speranza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

