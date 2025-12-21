Paolo Villaggio adorava i miei piedini Una volta me li sgranocchiavano tanto ora lo fanno solo i cagnolini… Il sesso? Oggi lo faccio più che altro per le ghiandole | parla Eva Robin’s

“ Non ho mai lavorato tanto come adesso, anche se sono un po’ sgualcita, insomma, non più levigata, e il riscontro con lo specchio qualche difficoltà me la crea, però, va tutto bene, spero che duri. Insomma, per ora, questo grado di sgualcimento piace, poi, vedremo, magari daremo una stirata, con il sarto.”: così Eva Robin’s che si è raccontata in una lunga intervista a Specchio, inserto de La Stampa. Un momento d’oro per l’attrice, al cinema con secondo film di Carolina Cavalli, Il rapimento di Arabella, assieme Benedetta Porcaroli e Lucrezia Guglielmino. Alla tv, oggi preferisce il teatro ma non dimentica un flop che le ha causato un trauma: “ Il programma di Gianni Boncompagni, Primadonna, un fallimento, dove Gianni, a un certo punto, divenne il grande assente, forse deluso, fatto sta che non ha più investito su di me e io mi sono sentita ferita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

Eva Robin's: «Con Boncompagni ho vissuto un trauma, Paolo Villaggio adorava i miei piedini. Sesso? Lo faccio per le ghiandole»

