Dopo la partita, Palumbo ha espresso rammarico per le occasioni mancate durante la fase in cui la squadra era in vantaggio 1-0. Tuttavia, ha sottolineato come il percorso intrapreso fino a questo momento continui a offrire fiducia e motivazione per le sfide future. Restano quindi le convinzioni positive, nonostante le occasioni sfumate in passato.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Resta il rammarico per le occasioni non sfruttate quando eravamo avanti 1-0, ma il percorso intrapreso ci dà fiducia”. Parole di Martin Palumbo, protagonista del pareggio per 2-2 contro il Palermo. “Il mister pretende molto e cerco di ripagare la sua fiducia in ogni situazione, sia partendo dall’inizio sia entrando a partita in corso – ha spiegato il centrocampista dell’Avellino –. Sentire la stima dell’ambiente e l’affetto dei tifosi è qualcosa di speciale: percepisco tutto il calore del pubblico e questo per me è uno stimolo enorme”. Sul piano tattico Palumbo chiarisce: “Non ho un ruolo fisso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Palumbo: “Rimpianti sull’1-0, ma fiducia nel percorso”

