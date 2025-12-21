Palmense al tappeto La rimonta del Camerino

Nel match tra Camerino e Palmense, i locali si sono imposti con il punteggio di 2-1. La squadra di casa ha trovato la vittoria grazie alle reti di Bartoloni e Barilaro, superando la resistenza della Palmense, che aveva inizialmente condotto. La partita ha visto un equilibrio fino alla conclusione, con il Camerino che ha saputo sfruttare le occasioni e portare a casa i tre punti. Palmense al tappeto. La rimonta del Camerino.

Camerino 2 Palmense 1: Bartoloni, Barilaro, Corazzi, Scotini, Di Luca (54’ Gubinelli), Ferretti, Frinconi, Cicci, Iori (87’ Maccioni), Jachetta (76’ Raponi), Staffolani A. (81’ Marchionni) All. Giacometti. PALMENSE: Tiberi, Silenzi (75’ Ameli), Gregonelli, Haxhiu, Sako, Aliffi, Fuglini, Basili, Zira (63’ Diop Anis), Cuccu (52’ Malavolta), Nazziconi. All. Nocera. Arbitro: Dovesi di Ancona. Reti: 43’ Cuccu, 12’ st Cicci, 17’ st Jachetta. Note - Ammoniti: Ferretti 25’ pt (Camerino), Sako 38’ pt (Palmense), Cuccu 44’ pt (Palmense), Silenzi 5’ st (Palmense), Cicci 8’ st (Camerino), Basili 25’ st (Palmense), Bartoloni 34’ st (Camerino). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

