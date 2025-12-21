Palmense al tappeto La rimonta del Camerino

Nel match tra Camerino e Palmense, i locali si sono imposti con il punteggio di 2-1. La squadra di casa ha trovato la vittoria grazie alle reti di Bartoloni e Barilaro, superando la resistenza della Palmense, che aveva inizialmente condotto. La partita ha visto un equilibrio fino alla conclusione, con il Camerino che ha saputo sfruttare le occasioni e portare a casa i tre punti. Palmense al tappeto. La rimonta del Camerino.

