Pallavolo lo sfogo dell’azzurra Malual | Contro di me offese e commenti razzisti

“Ieri sera ho giocato in casa. E non mi sono sentita a casa”. Inizia così lo sfogo social di Adhu Malual, pallavolista azzurra in forza al Monviso, che ha denunciato di essersi sentita vittima di insulti e offese razziali. L’atleta ha scritto: “In 12 anni di carriera non avevo mai assistito né vissuto sulla mia pelle un atteggiamento del genere da parte del pubblico che dovrebbe sostenere la propria squadra. Si può sbagliare. Fa parte del gioco, fa parte del lavoro, fa parte dell’essere umani. Quello che non fa parte di questo sport sono insulti, fischi costanti, offese personali e sì commenti razzisti, rivolti non solo a me ma anche ai miei familiari sugli spalti “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

