Pallavolo De Giorgi | Ogni passo ci ha permesso di confermarci campioni del mondo

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Si è svolta al Salone d'Onore del Coni di Roma la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 20ª edizione del Premio Asi Sport & Cultura, appuntamento che da vent'anni racconta lo sport italiano non solo attraverso i risultati, ma soprattutto attraverso i valori che lo rendono uno strumento di crescita sociale e culturale. Nel corso dell'evento è intervenuto Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo maschile, che ha ripercorso il percorso della squadra in questi ultimi anni. "È stato un lungo viaggio, perché si ricominciava un nuovo ciclo anche se non da zero: eravamo campioni del mondo in carica, ma il quarto posto alle Olimpiadi ci ha dato stimoli importanti di riflessione per migliorare e ripartire nel modo migliore". 🔗 Leggi su Iltempo.it

