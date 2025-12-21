Pallavolo De Giorgi | Ogni passo ci ha permesso di confermarci campioni del mondo
Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Si è svolta al Salone d'Onore del Coni di Roma la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 20ª edizione del Premio Asi Sport & Cultura, appuntamento che da vent'anni racconta lo sport italiano non solo attraverso i risultati, ma soprattutto attraverso i valori che lo rendono uno strumento di crescita sociale e culturale. Nel corso dell'evento è intervenuto Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo maschile, che ha ripercorso il percorso della squadra in questi ultimi anni. "È stato un lungo viaggio, perché si ricominciava un nuovo ciclo anche se non da zero: eravamo campioni del mondo in carica, ma il quarto posto alle Olimpiadi ci ha dato stimoli importanti di riflessione per migliorare e ripartire nel modo migliore". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Volley, azzurri campioni del mondo al Quirinale. Il ct De Giorgi: "Mattarella nostro motivatore"
Leggi anche: Italia volley, pagelle campioni del mondo: Giannelli condottiero (9), Michieletto carro armato (9), De Giorgi maestro (10)
Pallavolo, De Giorgi: Ogni passo ci ha permesso di confermarci campioni del mondo; A Ferdinando De Giorgi il Premio Asi Sport& Cultura; Ferdinando De Giorgi, il senso del gioco e della responsabilità: la pallavolo come comunità di destino; Da Ranieri a De Giorgi, assegnati premi “Asi Sport e Cultura”.
Pallavolo, De Giorgi: "Ogni passo ci ha permesso di confermarci campioni del mondo" - Si è svolta al Salone d’Onore del Coni di Roma la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 20ª edizione del Premio Asi Sport & Cultura, appuntamento che da vent’anni ... lanuovasardegna.it
Sport, De Giorgi (ct volley) ‘Ogni sfida ci ha fatto crescere’ - Nel corso dell’evento, il CT della Nazionale di volley maschile Ferdinando De Giorgi ha ripercorso il lun ... ilmonito.it
Pallavolo Azzurri – Ferdinando De Giorgi premiato come “Miglior allenatore dell’anno” ai Gazzetta Sport Awards 2025 - Un nuovo e importante riconoscimento per il CT della Nazionale maschile Ferdinando De Giorgi, che sarà premiato come “Miglior allenatore dell’anno” ai Gazzetta Sport Awards 2025, l’evento promosso da ... msn.com
Claudio Ranieri scherza con De Giorgi e Juri Chechi sull'anno magico della pallavolo azzurra - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.