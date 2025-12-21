Pallanuoto A2 maschile Niente da fare per Ancona in casa della capolista Chiavari

Nel match valido per la pallanuoto A2 maschile, Vela Ancona ha affrontato in trasferta la capolista Chiavari. La squadra marchigiana ha cercato di opporsi, ma alla fine il risultato ha premiato i padroni di casa, che si sono imposti con un punteggio di 15-8. Di seguito, i principali marcatori e dettagli dell'incontro.

Chiavari 15 Vela Ancona 8 NUOTO: N. Da Rold, R. Bartocci, M. Perongini 1, M. Antonucci, B. Kadar 3, R. Ravina 2, G. Lanzoni 3, J. Chiavaccini 1, J. Quaglierini, A. Fracas 1, M. Gitto 2, F. Brambilla 2, F. Merano, A. Novelli. All. Luccianti. EVOMET VELA ANCONA: D. Cecconi, C. Mancini 1, E. Calesini 2, S. Pantaloni, L. Palanca, L. Gara 1, P. Dottori 1, N. Mengoli 1, L. Andreoli, D. Bartolucci, M. Laloni, A. Baldinelli 2, G. Firmani, M. Papa. All. Pieroni. Arbitri: Ioannou e Bechelli. Note: parziali 5-2, 4-1, 4-5, 2-0; ammonito il tecnico Pieroni (A) nel primo tempo; spettatori 200 circa. Niente da fare per la Evomet Vela Ancona che in Liguria incassa la seconda sconfitta consecutiva arrendendosi anche alla capolista imbattuta Chiavari.

