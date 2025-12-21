Pallanuoto A2 maschile | disco rosso per la Evomet Vela Ancona contro la capolista Chiavari

La squadra Evomet Vela Ancona ha affrontato un match difficile contro la capolista Chiavari, subendo la seconda sconfitta consecutiva in trasferta. La partita, valida per il campionato di pallanuoto A2 maschile, si è conclusa con un risultato negativo per i padroni di casa, che ora devono concentrarsi sulle prossime gare per risalire la classifica. Pallanuoto A2 maschile: disco rosso per la Evomet Vela Ancona contro la capolista Chiavari.

ANCONA – Niente da fare per la Evomet Vela Ancona che in Liguria incassa la seconda sconfitta consecutiva arrendendosi alla capolista Chiavari. Determinanti i primi due tempi del match in cui i liguri mostrano la loro forza e la loro superiorità in modo inequivocabile. Alla Vela, priva del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

