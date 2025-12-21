Pallamano | la Serie A Gold va in pausa con Cassano Magnago in testa

La Serie A Gold 2025-2026 si ferma con la conclusione della 15ª giornata, che ha visto Cassano Magnago in testa alla classifica. La pausa è stata decisa per consentire alla nazionale italiana di prepararsi al meglio in vista degli Europei 2026, in programma dal 15 gennaio al 1° febbraio tra Danimarca, Norvegia e Svezia. La conclusione della fase regolare segna un momento di riflessione e preparazione per il prosieguo del torneo.

La Serie A Gold 2025-2026 manda in archivio la 15esima giornata della sua stagione regolare e mette in generale in pausa il torneo per lasciare spazio alla marcia d'avvicinamento dell'Italia verso gli imminenti Europei 2026, che si giocheranno dal 15 gennaio al 1° febbraio fra Danimarca, Norvegia e Svezia. Vincendo in casa 31-25 il Cassano Magnano (26 punti), battuto Fasano, continua a veleggiare in testa a una classifica molto corta e compatta, soprattutto per il 3° e il 4° posto valido per i playoff. Alle spalle dei lombardi infatti c'è Sassari (23 punti), abile a imporsi lontana da casa per 26-35 contro il Pressano: i sardi guidano un trenino che comprende momentaneamente in 3a piazza il Teamnetwork Albatro Siracusa (20), caduto fra le mura amiche contro un Metelli Cologne in stato di grazia (24-27), in 4a posizione lo stesso Fasano, e alle spalle dei pugliesi la coppia formata dal Trieste e dal Bolzano che nell scontro diretto chiusosi poche ore fa hanno impattato clamorsamente sul 32-32 al termine di una gara pazzesca.

