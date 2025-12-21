La Pallacanestro Massa si prepara ad affrontare la prima giornata di ritorno della fase regionale 3, girone C. Oggi alle 18, la squadra sarà impegnata in trasferta contro il Valdera di Capannoli, che attualmente occupa l’ultima posizione in classifica. Si tratta di un'occasione per la squadra di consolidare la propria posizione e proseguire nel percorso di stagione. Pallacanestro Massa. Una sfida facile col ‘fanalino’ Valdera.

Testa-coda per la Pallacanestro Massa che oggi alle 18 fa visita al Valdera di Capannoli per la prima giornata di ritorno della prima fase del campionato di divisione regionale 3, girone C. Dopo avere chiuso il girone di andata con il tondo successo nel derby contro i cugini d’oltre Foce dell’Audax e con il secondo posto in classifica (i biancorossi hanno 12 punti come il Calcinaia che però ha una partita in meno e il vantaggio di +9 nello scontro diretto), il calendario propone alla squadra di coach Marco Pedrini (nella foto), e del vice Luca Quadrelli, un impegno leggero, in casa dei pisani, fanalino di coda ancora a zero punti, alle prese con l’attacco meno prolifico e la difesa più perforata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pallacanestro Massa. Una sfida facile col ‘fanalino’ Valdera

Leggi anche: NM Live – Napoli, col Bologna sfida non facile, gli infortuni stanno portando molti problemi

Leggi anche: Basket, tutto facile per la Pallacanestro Femminile Pisa con Baloncesto Firenze in serie C

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pallacanestro Massa. Una sfida facile col ‘fanalino’ Valdera.

Pallacanestro Massa. Una sfida facile col ‘fanalino’ Valdera - coda per la Pallacanestro Massa che oggi alle 18 fa visita al Valdera di Capannoli per la prima giornata ... lanazione.it