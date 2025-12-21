. L’attestato di stima nei confronti dell’esterno. Il futuro di Marco Palestra, giovane esterno del Cagliari (di proprietà dell’Atalanta) che sta incantando la Serie A, è diventato uno dei temi caldi del mercato nazionale. Il calciatore è finito sotto i riflettori di Juventus e Inter, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori per la sua straordinaria duttilità e qualità tecnica. Negli studi di Sky Sport, il giornalista Dario Massara ha analizzato il profilo del ragazzo, sottolineando come la sua esplosione sia legata a doppio filo alle scelte coraggiose del tecnico rossoblù Pisacane e a un percorso di crescita che avrebbe potuto avere sviluppi diversi se certe dinamiche di panchina fossero cambiate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palestra Juve, l’investitura di quel giornalista: «Mi ricorda Joao Cancelo. Nell’Arsenal giocherebbe da titolare»

Gds – Palestra scatena l’asta: duello Juve-Inter, la situazione. Quotazione alta. E occhio… - L'esterno del Cagliari, arrivato in estate in prestito dall'Atalanta, è seguito con molta attenzione da Inter e Juve ... msn.com