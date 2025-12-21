Palestra Juve l’investitura di quel giornalista | Mi ricorda Joao Cancelo Nell’Arsenal giocherebbe da titolare
. L’attestato di stima nei confronti dell’esterno. Il futuro di Marco Palestra, giovane esterno del Cagliari (di proprietà dell’Atalanta) che sta incantando la Serie A, è diventato uno dei temi caldi del mercato nazionale. Il calciatore è finito sotto i riflettori di Juventus e Inter, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori per la sua straordinaria duttilità e qualità tecnica. Negli studi di Sky Sport, il giornalista Dario Massara ha analizzato il profilo del ragazzo, sottolineando come la sua esplosione sia legata a doppio filo alle scelte coraggiose del tecnico rossoblù Pisacane e a un percorso di crescita che avrebbe potuto avere sviluppi diversi se certe dinamiche di panchina fossero cambiate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Budel non ha dubbi: «Suazo giocherebbe titolare in questa Inter, vi dico dove lo schiererei nell’11 di Chivu»
Leggi anche: Joao Cancelo torna in Europa? La volontà del calciatore è palese: la decisione dell’Al Hilal. Ecco cosa sta succedendo all’ex Juve
Gds – Palestra scatena l’asta: duello Juve-Inter, la situazione. Quotazione alta. E occhio… - L'esterno del Cagliari, arrivato in estate in prestito dall'Atalanta, è seguito con molta attenzione da Inter e Juve ... msn.com
Atalanta, Palestra scatena l'asta: duello Juve-Inter, ma se la Premier fa la voce grossa... - L'esterno in prestito al Cagliari sulle orme di Kulusevski: vale 40 milioni, la Serie A rischia di un perdere anche lui ... msn.com
Palestra di fuoco per la Juve: dalla frase di Spalletti all’incrocio con l’Inter - La sfida di campionato delle 18 tra Juventus e Cagliari calamiterà molte attenzioni non solo ai fini della classifica – con le due squadre che vanno a caccia di punti preziosi per i rispettivi ... calciomercato.it
Nicolò Schira - Nonostante gli interessi di Inter e Juventus, l’Atalanta non ha cambiato i suoi piani: Marco Palestra è destinato a rimanere a Cagliari in prestito fino a giugno. L'Atalanta non vuole vendere il suo terzino a gennaio. - facebook.com facebook
#Palestra #Juve, a gennaio è un sogno proibito Le ultime x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.