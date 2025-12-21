Palestra intitolata a Elio Racheli | Così il suo ricordo non morirà mai

La palestra intitolata a Elio Racheli rappresenta un modo per mantenere vivo il suo ricordo. Elio, bambino di 11 anni, è tragicamente scomparso nel dicembre 2024 a causa di un incidente domestico a San Felice a Ema. La decisione di dedicare uno spazio alla sua memoria vuole onorare la sua vita e il suo ricordo, affinché non venga mai dimenticato. Così il suo ricordo non morirà mai.

Il ricordo di Elio Racheli, il bambino di 11 anni rimasto ucciso nel dicembre 2024 dal monossido di carbonio nell’abitazione del padre a San Felice a Ema, proprio con il babbo e la sua compagna, rimarrà impresso non solo nei cuori dei compagni di classe e insegnanti ma anche in un luogo fisico della scuola secondaria di primo grado che frequentava, l’istituto Padre Guido Alfani di Sesto. Nei giorni scorsi, in coincidenza con il primo anniversario della scomparsa del piccolo, nel plesso di via Galilei a Elio è stata infatti intitolata la palestra nel corso di una commossa cerimonia cui hanno preso parte gli alunni della scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

