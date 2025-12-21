Inter News 24 Palestra Inter e prospettive future: il classe 2005 incanta in Serie A, ma il Cagliari non vuole privarsene a gennaio. Palestra Inter è una delle suggestioni più forti del mercato nerazzurro. Marco Palestra, esterno destro classe 2005, sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia del Cagliari, dimostrando maturità, corsa e qualità non comuni per un giocatore alla prima vera esperienza in Serie A. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l’interesse di diversi top club, Inter in primis. Il profilo del giovane laterale è considerato ideale per il progetto nerazzurro: italiano, di prospettiva, capace di coprire tutta la fascia e già abituato ai ritmi del massimo campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palestra Inter, il sogno nerazzurro per la fascia: perché il Cagliari fa muro

Leggi anche: Mercato Inter, casting per la fascia destra: dal sogno Palestra all’occasione Dodò. Tutti i nomi per sostituire Dumfries

Leggi anche: Calciomercato Inter, Palestra nel mirino: concorrenza alta ma l’Atalanta fa muro

