Palestra Inter il sogno nerazzurro per la fascia | perché il Cagliari fa muro
Inter News 24 Palestra Inter e prospettive future: il classe 2005 incanta in Serie A, ma il Cagliari non vuole privarsene a gennaio. Palestra Inter è una delle suggestioni più forti del mercato nerazzurro. Marco Palestra, esterno destro classe 2005, sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia del Cagliari, dimostrando maturità, corsa e qualità non comuni per un giocatore alla prima vera esperienza in Serie A. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l’interesse di diversi top club, Inter in primis. Il profilo del giovane laterale è considerato ideale per il progetto nerazzurro: italiano, di prospettiva, capace di coprire tutta la fascia e già abituato ai ritmi del massimo campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Mercato Inter, casting per la fascia destra: dal sogno Palestra all’occasione Dodò. Tutti i nomi per sostituire Dumfries
Leggi anche: Calciomercato Inter, Palestra nel mirino: concorrenza alta ma l’Atalanta fa muro
Inter interessata a Valincic? La richiesta della Dinamo Zagabria è chiara; 40 milioni per Palestra? L'ironia dei tifosi dell'Inter: Deve essere iperaccessoriata! Manco fosse Hakimi; CorSera – Inter, Dumfries torna a marzo: 4 nomi per sostituirlo e poi c’è il sogno; Inter, Bastoni-Barcellona (e non solo): 'Sogno proibito'. Dumfries verso l'operazione e il sostituto....
Palestra Inter, i nerazzurri non mollano l’esterno! La cifra pattuita dalla Dea: le ultime - Palestra Inter, il sogno del club nerazzurro al momento è quello di reclutare il gioiellino in forza al Cagliari. cagliarinews24.com
Palestra Inter, il club nerazzurro ci spera! Le presunte mosse in ottica mercato: le ultime - Si delineano le strategie in vista di gennaio: il punto della situazione L’Inter che verrà guarda con sempre maggiore attenzio ... cagliarinews24.com
L'Inter fa sul serio per Palestra: è il grande sogno di Marotta e Ausilio - La Juventus deve fare i conti con la concorrenza dell'Inter nella corsa a Marco Palestra. tuttojuve.com
Corsera - #Inter, #Palestra è un 'sogno' d'oro: #Dodò alternativa accessibile. #DeVrij via Affondo per #Muharemovic x.com
Palestra conteso da Inter e Juventus L'Atalanta ha deciso così sull'esterno in prestito al Cagliari! - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.