Palermo spari dall’auto in pieno centro | ferita una donna di 33 anni

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una donna di 33 anni è stata ferita a colpi di arma da fuoco intorno alle 2 di oggi, domenica 21 dicembre, a Palermo. E’ successo in pieno centro, nei pressi di via Quintino Sella.  Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti ma secondo una prima ricostruzione a sparare, forse con un fucile, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

