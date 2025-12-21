Nella notte a Palermo, una donna di 33 anni è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco in piazza Nascè, nel centro storico della città. L'incidente è avvenuto intorno alle 2:30, vicino a una delle zone più frequentate della movida palermitana. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

AGI - Una donna di 33 anni è stata ferita da un colpo di arma da fuoco. E' successo stanotte intorno alle 2 e 30 in piazza Nascè, a pochi passi da una delle strade della movida palermitana, in pieno centro storico del capoluogo siciliano. In gravi condizioni. La donna è stata trasportata all'ospedale di Villa Sofia, le condizioni sono gravi ma comunque non rischierebbe la vita. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dei fatti. La ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione la giovane non sarebbe stata l'obiettivo principale ma una vittima collaterale di chi, sparando da una macchina - forse con un fucile - è poi fuggito, proseguendo la sua corsa verso la zona Nord della città. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Palermo, spari da un’auto: donna ferita da colpo di fucile

