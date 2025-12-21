Nella notte di domenica, intorno alle 2:30, una sparatoria si è verificata nella zona di piazza Francesco Nascè a Palermo, nota per la movida. Una donna di 33 anni è rimasta ferita alla spalla, colpita dai colpi di fucile esplosi in quel momento. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti e le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute per le indagini.

Una donna di 33 anni è stata ferita alla spalla da colpi di fucile esplosi intorno alle 2:30 di notte di domenica mentre stava bevendo un drink nei pressi di piazza Francesco Nascè, uno dei luoghi della movida di Palermo. Portata in ospedale, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, la donna non era l’obiettivo dell’azione armata. L’uomo che ha sparato è fuggito a bordo di un’auto e ha investito due pedoni. L’intera è stata chiusa al traffico e transennata dalla polizia e dai carabinieri, che hanno avviato i rilievi. Tra le ipotesi formulate dagli investigatori canche quella di un regolamento di conti tra bande. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Palermo, sparatoria nella piazza della movida: ferita una donna di 33 anni

Paura nella notte, spari in piazza Nascè: colpita una ragazza, è grave; Notte di follia a Palermo, ferita una ragazza a colpi di fucile: l'aggressore fugge e investe due pedoni. IL; Folle sparatoria nella notte a Palermo, coinvolta una ragazza: è grave; Paura nella notte spari in piazza Nascè | colpita una ragazza è grave.

