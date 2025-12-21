Palermo | giovane ferita da un colpo di fucile nella notte della movida

Valentina Puleio stava tornando a casa dopo una sera trascorsa fra i locali della movida palermitana. La 33enne palermitana aveva appena salutato le amiche e stata andando verso l'auto parcheggiata poco distante quando è stata colpita alle spalle da un colpo di fucile da caccia. Quasi 40 pallini le si sono conficcati nel collo, nella schiena e nella regione dorsale destra. Le hanno fratturato alcune costole ma per fortuna non hanno leso organi vitali. "Mia figlia stava tornando a casa quanto è stata raggiunta da un proiettile - dice Francesca Palma, madre di Valentina -E' stato nostro figlio a chiamarci stanotte e a dirci quanto era successo.

La mamma della giovane ferita da un colpo di fucile a Palermo, “Ci è crollato il mondo addosso” - “Mia figlia stava tornando a casa quanto è stata raggiunta da un proiettile. blogsicilia.it

Donna ferita a Palermo, chi ha sparato si sarebbe scusato con la vittima - Gli agenti della squadra mobile hanno già individuato il giovane che avrebbe esploso per errore un colpo di fucile da caccia a pallini contro una Valentina Peonio, la ragazza di 33 anni che si è salva ... mondopalermo.it

PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale la scorsa notte a Palermo: un giovane di 18 anni è morto dopo che l’auto su cui viaggiava è finita contro un albero in zona Favorita. L’impatto è avvenuto intorno alle 3 in viale Diana: i sanitari #Sicilia #Italpress #Re - facebook.com facebook

Colpi di fucile a Palermo, ferita una giovane. Non era lei l'obiettivo. È successo in piazza Nascè. Il responsabile fugge in auto e investe due persone #ANSA x.com

