Palermo colpo d’arma da fuoco ferisce una 33enne | il giovane responsabile è in fuga

«Mia figlia stava tornando a casa e all’improvviso è stata raggiunta da un proiettile. Ci è crollato il mondo addosso». A raccontare quanto accaduto è Francesca Palma, madre di Valentina Peonio, la donna di 33 anni ferita la scorsa notte a Palermo da un colpo d’arma da fuoco, probabilmente esploso da un fucile, nei pressi di piazza Nascè. Secondo quanto riferito, è stato il fratello della. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Palermo, colpo d’arma da fuoco ferisce una 33enne: il giovane responsabile è in fuga Leggi anche: Boscoreale, giovane di 18 anni ucciso da un colpo di arma da fuoco Leggi anche: Omicidio a Napoli, 33enne ucciso a colpi d'arma da fuoco Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Palermo, spari nella notte in centro: ferita 33enne colpita per errore - Una 33enne è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un’arma da fuoco nella notte in piazza Nascè. tg24.sky.it

