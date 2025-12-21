Una donna di 33 anni è stata ferita da un colpo di arma da fuoco. E' successo stanotte intorno alle 2 e 30 in piazza Nascè, a pochi passi da una delle strade della movida di Palermo, in pieno centro storico del capoluogo siciliano. La donna, colpita alla spalla, è stata trasportata all'ospedale di Villa Sofia, le condizioni sono gravi ma comunque non rischierebbe la vita. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione la giovane non sarebbe stata l'obiettivo principale ma una vittima collaterale di chi, sparando da una macchina - forse con un fucile - è poi fuggito, investendo altre due persone e proseguendo la sua corsa verso la zona Nord della città. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Palermo choc, spari in piazza nella notte: ferita una donna, il terribile sospetto

Leggi anche: Terrore nel cuore di Palermo: spari dalla macchina sulla folla durante la notte, una donna gravemente ferita

Leggi anche: Palermo, sparatoria nella piazza della movida: ferita una donna di 33 anni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Paura nella notte in piazza Nascè, spari da un'auto: 33enne colpita da un proiettile; Sant'Anastasia, spari contro l'abitazione: il racconto choc dei residenti.

Palermo, paura nella notte: spari in piazza Nascè, ferita una donna - Questa volta è successo in piazza Nasce, a pochi passi dal via La Lumia, zona piena di locali notturni. livesicilia.it