palermo agrigento rimossa una passerella pedonale in calcestruzzo armato in disuso

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, Anas ha provveduto alla demolizione di una passerella pedonale in calcestruzzo armato in avanzato stato di degrado, ormai in disuso, lungo la Palermo-Agrigento all'altezza di Misilmeri.  Per consentire i lavori in totale sicurezza, la statale 121 Catanese. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

