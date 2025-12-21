Palermo-Agrigento rimossa una passerella pedonale in calcestruzzo armato in disuso
Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, Anas ha provveduto alla demolizione di una passerella pedonale in calcestruzzo armato in avanzato stato di degrado, ormai in disuso, lungo la Palermo-Agrigento all'altezza di Misilmeri. Per consentire i lavori in totale sicurezza, la statale 121 Catanese. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
