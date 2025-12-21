Paladina-Sedrina e Bergamo-Treviglio L’esperto Floridi | Più strade non significano meno traffico

Paladina-Sedrina e Bergamo-Treviglio sono al centro di un dibattito sulla viabilità locale. L’esperto Floridi sottolinea che l’aggiunta di nuove strade non comporta necessariamente una diminuzione del traffico, evidenziando come le criticità siano più complesse di quanto si possa pensare. Code quotidiane e pendolari bloccati testimoniano l’urgenza di trovare soluzioni efficaci per migliorare la circolazione nel territorio.

Code quotidiane, pendolari bloccati per ore, progetti di nuove strade al centro del dibattito nel territorio. Per l’autostrada Bergamo–Treviglio l’ultima novità è la richiesta di modifiche al tracciato arrivata dai tecnici regionali, che osservano rilevanti lacune nello studio di impatto ambientale, mentre la Paladina–Sedrina è invocata in Val Brembana e osteggiata da chi ne evidenzia le pesanti ricadute sul Parco dei Colli. Ma più strade significano davvero meno traffico? E quali effetti producono sul sistema della mobilità, sull’economia, sulla sicurezza stradale? Proviamo a mettere ordine in questa complessità con un giovane esperto, Davide Floridi, bergamasco, ingegnere della mobilità, laureato al Politecnico di Milano con 110 e lode. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: “Il progetto della Paladina-Sedrina va ripensato. Depositata interrogazione parlamentare” Leggi anche: Paladina-Sedrina, Legambiente: “Opera devastante, si presentino le possibili alternative” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Paladina-Sedrina e Bergamo-Treviglio. L’esperto Floridi: “Più strade non significano meno traffico”. Paladina-Sedrina, opera che divide: “Non ci sono alternative”, “No, è un progetto calato dall’alto” - Il progetto definitivo del Terzo Tratto della Tangenziale Sud di Bergamo, meglio conosciuta come Paladina- bergamonews.it

