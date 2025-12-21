Pagelle superG Val d’Isere 2025 | Sofia Goggia saggia ora persegua questa filosofia; ansia da prestazione per Pirovano

PAGELLE SUPERG VAL D’ISERE 2025. Domenica 21 dicembre Sofia Goggia, 9: finalmente arriva la vittoria che serviva per ridarle fiducia dopo un avvio di stagione non completamente convincente. Ha sciato, per sua stessa ammissione, con margine: questo è l’approccio giusto nell’anno delle Olimpiadi! Senza prendersi rischi esagerati come in discesa, è parsa anche molto più quadrata tecnicamente nell’affrontare i curvoni più impegnativi. Il tutto è bastato per vincere. A nostro avviso sarebbe ideale che la filosofia non mutasse nemmeno nel mese di gennaio, soprattutto quando arriveranno piste pericolose come quella di Zauchensee. 🔗 Leggi su Oasport.it

