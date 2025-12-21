PAGELLE GIGANTE ALTA BADIA 2025. Domenica 21 dicembre Marco Schwarz 9: costruisce la vittoria con una prima manche sfavillante sfruttando alla perfezione il pettorale 1 sulla Gran Risa e infliggendo distacchi notevoli agli altri big. Nella seconda discesa gestisce intelligentemente il vantaggio e ritrova il successo a distanza di due anni dall’ultima volta, lanciando un messaggio importante verso le Olimpiadi. Lucas Pinheiro Braathen 8,5: dopo una prima discesa discreta ma non eccezionale, il portacolori del Brasile si esalta nella seconda manche recuperando tre posizioni (da 5° a 2°) e ottenendo il primo podio della stagione in gigante a soli 18 millesimi dalla vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle gigante Alta Badia 2025: Schwarz torna al vertice in gigante, delude Odermatt. Italiani in sordina

