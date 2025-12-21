di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per gli ottavi di Coppa Italia femminile: pagelle Cesena Juventus Women. I voti e i giudizi alle protagoniste degli ottavi di Coppa Italia femminile: pagelle Cesena Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA TOP: Cambiaghi, Krumbiegel, Libran. FLOP: . .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Cesena Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempo

Leggi anche: Pagelle Sassuolo Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempo

Leggi anche: Pagelle Juventus Women Benfica: TOP e FLOP dopo il primo tempo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Under 17 Serie A-B – Risultati 13° giornata e classifiche aggiornate; Juventus Primavera-Cesena 0-2, le pagelle: peccato per Tiozzo e Finocchiaro, male Van Aarle; Pagelle Juve Cesena Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match; Pagelle Juve Cesena Primavera | notte fonda per i bianconeri Male Padoin si salvano solo in tre – VOTI.

Diretta Juventus, Women col Cesena: il risultato in tempo reale. Pareggia la Next Gen - Domenica a tinte bianconere: ultima del girone d'andata nel girone B di Serie C, esordio stagionale in Coppa Italia per la squadra di Canzi ... tuttosport.com