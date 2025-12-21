di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per gli ottavi di Coppa Italia femminile: pagelle Cesena Juventus Women. I voti e i giudizi alle protagoniste degli ottavi di Coppa Italia femminile: pagelle Cesena Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA Capelletti 6 – Può poco sul gol di Zamboni, brava in uscita nella ripresa Krumbiegel 7.5 – Lo spirito del Natale passato. Due gol e un assist, averla recuperata nella sua versione migliore è il regalo sotto l’albero per Canzi. Dal 80? Vangsgaard 6.5 – Gol al primo pallone a disposizione Lenzini 6 – Sorpresa solo dal taglio di Zamboni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Cesena Juventus Women: Krumbiegel e lo spirito del Natale passato. Prima gioia per Librán VOTI

