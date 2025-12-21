Pagelle Bra Juventus Next Gen | TOP e FLOP dopo il primo tempo

di Marco Baridon Pagelle Bra Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 19ª giornata di Serie C 202526. Pagelle Bra Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 17ª giornata di Serie C 202526 QUI L'INTERVISTA ESCLUSIVA IN VIDEO DI STEFANO MANGIAPOCO A TOP: Faticanti FLOP: Brugarello, Gil Puche, Turicchia

