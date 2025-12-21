Paganini avverte tutti |  Grandi meriti di Spalletti nella Juve ma attenzione alla voglia di Conte di tornare a Torino

. Il commento del giornalista. Il momento estremamente positivo della  Juventus  sta attirando l’attenzione dei principali opinionisti sportivi, colpiti dalla netta inversione di tendenza della squadra bianconera. Con un bottino impressionante di  sei vittorie ottenute nelle ultime sette partite  tra tutte le competizioni, la formazione di Torino sembra aver definitivamente superato le incertezze di inizio stagione, ritrovando smalto e competitività. Il giornalista di Rai Sport   Paolo Paganini, attraverso il proprio account ufficiale sulla piattaforma  X, ha voluto analizzare i fattori alla base di questa rinascita, ponendo l’accento sul lavoro svolto dal tecnico  Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

