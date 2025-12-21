Padel - Amatori Coppa dei club parte a gennaio Team lucchesi al trofeo toscano

Il padel sta rapidamente diventando una delle attività sportive più praticate a livello amatoriale in Italia. A Lucca, questa crescita si riflette nella presenza di numerosi club e appassionati. La

Il padel ormai sta imperversando ovunque. Lucca ne rappresenta l'esempio, con diversi club e giocatori. Alcuni saranno impegnati il 17 e 18 gennaio prossimi nella prima giornata della undicesima "Coppa dei club Msp Italia" in Toscana che, dopo il grande successo della passata edizione, riparte in grande stile e vedrà in campo i circoli regionali che sono affiliati alla Msp e che mette in evidenza la stretta sinergia che si è creata tra Msp Italia, Toscana e Padelmaniac. L'edizione 2026 vedrà ben sedici team ai nastri di partenza, in crescita rispetto a dodici mesi fa. Ben sei le province rappresentate: Pistoia, Pisa, Lucca, Livorno, Grosseto e Firenze.

Torna la Coppa dei club. Sedici squadre al via - Dopo il bel successo di pubblico, e organizzativo, sta per tornare l’ "XI° Coppa dei Club Msp Italia" in Toscana che riparte in grande stile e con ben sedici squadre ai nastri di partenza. lanazione.it

“XI° Coppa dei Club MSP ITALIA” in Toscana, il tabellone del torneo 2026 - L’undicesima edizione della Coppa dei Club, organizzata da Msp e Padelmaniac, prenderà il via il weekend del 17 e 18 gennaio La data è ufficiale: 17 e 18 gennaio. pistoiasport.com

