Pace fra Russia e Ucraina, pressing Usa. L'America vuole una trattativa a tre. Zelensky: "Non siamo in svendita"

Roma, 20 dicembre 2025 –????? Gli Usa ci riprovano e convocano a Miami un nuovo appuntamento negoziale. La grande novità è che se si farà parteciperanno americani, russi, ucraini e probabilmente gli europei. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky dice sì ed è cautamente ottimista anche se non è sicuro “che ne uscirà qualcosa di nuovo”. e fissa delle regole. Ma mentre si cerca un accordo per far tacere le armi, il Paese invaso è di nuovo sotto il fuoco nemico. Nelle ultime 48 ore i morti sono almeno 18. Nove nella capitale Kiev, otto a Odessa e 2 nel Donbass, dove i russi stanno concentrando le loro operazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

