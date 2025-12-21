Ottantesimo della Liberazione | Celebriamo la nostra democrazia

L’ottantesimo della Liberazione rappresenta un momento di riflessione sulla nostra storia e sui valori di libertà e democrazia. In questa occasione, si rendono omaggi ai sindaci dei Comuni senesi decorati per il contributo alla Resistenza, tra cui Pienza, Poggibonsi, Monticiano e Casole d’Elsa, e ad altri nove territori legati a figure decorate al Valor militare. Celebriamo la nostra democrazia.

Un riconoscimento al valore collettivo ai sindaci dei Comuni senesi decorati per la Resistenza: Pienza, Poggibonsi, Monticiano e Casole d'Elsa e ad altri nove Comuni sul cui territorio sono nati o hanno risieduto uomini e donne decorati al Valor militare nella lotta di Liberazione in provincia di Siena. In occasione dell'80° anniversario della Liberazione (1945-2025), la Provincia di Siena, in collaborazione con l'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al Valor militare, ha celebrato –nella sala del consiglio provinciale nel palazzo del Governo a Siena, il valore militare per la Resistenza senese che rappresentano il più alto onore conferito dallo Stato per atti di eroismo.

