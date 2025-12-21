L'Ospedale del Valdarno si prepara alle festività natalizie con un gesto di solidarietà. Il 21 dicembre 2025, i Babbi Natale visiteranno i reparti di Pediatria e Ostetricia, portando doni ai piccoli pazienti e alle future mamme. Un’iniziativa che mira a portare un sorriso e un momento di serenità nelle giornate di chi si trova in ospedale. Ospedale del Valdarno: i Babbi Natale portano doni in Pediatria e in Ostetricia.

Arezzo, 21 dicembre 2025 – . Una delegazione del Motoclub “Discorsi Pochi” ha portato gioia e regali alle bambine e ai bambini ricoverati in pediatria e morbida lana al reparto di ostetricia. Un’invasione festosa di Babbi Natale si è tenuta oggi all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. L’iniziativa è stata del Motoclub “Discorsi Pochi” che, insieme ad una rappresentanza de “I centauri del Valdarno” e “Le manette del Valdarno”, ha portato doni ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale e al reparto di ostetricia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ospedale del Valdarno: i Babbi Natale portano doni in Pediatria e in Ostetricia

Leggi anche: Bolle di sapone, pennarelli, scalda biberon: Babbi Natale in moto portano tanti doni ai bambini in ospedale

Leggi anche: Bolle di sapone, pennarelli, scalda biberon: 150 Babbi Natale in moto portano tanti doni ai bambini in ospedale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L’invasione di Babbi Natale alla Gruccia; Babbi Natale in moto alla Gruccia: doni e sorrisi per Pediatria e Ostetricia; A San Giovanni “Un Natale da favola”; Invasione di Babbi Natale e in pediatria è festa.

Ospedale del Valdarno: i Babbi Natale portano doni in Pediatria e in Ostetricia - Una delegazione del Motoclub “Discorsi Pochi” ha portato gioia e regali alle bambine e ai bambini ricoverati in pediatria e morbida lana al reparto di ostetricia ... lanazione.it