Ospedale del Valdarno | i Babbi Natale portano doni in Pediatria e in Ostetricia
L'Ospedale del Valdarno si prepara alle festività natalizie con un gesto di solidarietà. Il 21 dicembre 2025, i Babbi Natale visiteranno i reparti di Pediatria e Ostetricia, portando doni ai piccoli pazienti e alle future mamme. Un’iniziativa che mira a portare un sorriso e un momento di serenità nelle giornate di chi si trova in ospedale. Ospedale del Valdarno: i Babbi Natale portano doni in Pediatria e in Ostetricia.
Arezzo, 21 dicembre 2025 – . Una delegazione del Motoclub “Discorsi Pochi” ha portato gioia e regali alle bambine e ai bambini ricoverati in pediatria e morbida lana al reparto di ostetricia. Un’invasione festosa di Babbi Natale si è tenuta oggi all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. L’iniziativa è stata del Motoclub “Discorsi Pochi” che, insieme ad una rappresentanza de “I centauri del Valdarno” e “Le manette del Valdarno”, ha portato doni ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale e al reparto di ostetricia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
