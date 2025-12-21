Benvenuti all’oroscopo urticante per la settimana dal 22 al 28 dicembre. Le stelle, senza pretese di predizioni, si limitano a offrire osservazioni sincere e talvolta scomode sulla situazione attuale. In questo spazio, troverete riflessioni che, pur essendo dirette, vogliono aiutarvi a comprendere meglio il momento presente. Oroscopo urticante 22–28 dicembre.

Benvenuti sotto questo cielo elettrico come un gatto bagnato. Le stelle non promettono nulla, e quel poco che offrono lo fanno con una risata maligna: non si tratta quindi di presagi, ma di realtà urticanti travestite da consigli. Se siete sensibili, cambiate pagina. Se invece vi piace grattarvi con l’universo, accomodatevi. Qui l’ottimismo è stato licenziato per scarsa produttività. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Settimana perfetta per attaccare tutto e tutti, anche l’albero di Natale se serve. Energia a mille, diplomazia sotto zero. Il consiglio delle stelle: respira prima di dichiarare guerra anche al condimento dell’insalata. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oroscopo urticante 22–28 dicembre

