L’oroscopo del 21 dicembre 2025 si inserisce in un momento di significato particolare, il Solstizio d’Inverno. Questa giornata rappresenta il momento di passaggio tra la notte più lunga e il progressivo ritorno della luce. Un’occasione per riflettere sulle sfide affrontate e prepararsi a nuove opportunità. Oroscopo 21 dicembre 2025: Solstizio d’Inverno, il giorno della svolta silenziosa.

Il 21 dicembre 2025 è una data speciale: coincide con il Solstizio d’Inverno, la notte più lunga dell’anno e, simbolicamente, l’inizio del ritorno della luce. In astrologia è una soglia potente: invita a fare spazio, chiudere ciò che non serve più e preparare un’intenzione chiara per il nuovo ciclo. È una giornata che non chiede . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

