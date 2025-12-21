L’articolo di Xavier Jacobelli in difesa di Gabriele Oriali, dirigente del Napoli insultato da Massimiliano Allegri (poi solo multato ndr) durante Napoli-Milan, semifinali di Supercoppa italiana. Il tutto mentre Allegri stesso ai suoi giocatori invocava di stare calmi. Oriali (Jacobelli). Si legge così su Tuttosport: “ Non è dato sapere se Oscar Wilde sia una delle letture preferite di Gabriele Oriali e Massimiliano Allegri. Qualora lo fosse, attingendo ai celebri aforismi dello scrittore irlandese, l’uno troverebbe motivo di conforto e l’altro di frustrazione, dopo tutto quanto di inaccettabile è accaduto al termine di Napoli-Milan . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Oriali non ha 80 anni, ne ha 73 ed è nella Hall of Fame del calcio italiano (Jacobelli)

Gli insulti a Lele Oriali non mi sorprendono Landucci e Allegri sono recidivi. Ricordate la gara vinta a Torino contro la Juventus tre anni fa Landucci che disse a Spalletti "Ti mangio il cuore pelato di m...." e Allegri che provocò esclamando in modo ironico "fina - facebook.com facebook

COMPLEANNO IN CASA NAPOLI - Auguri a Gabriele #Oriali che oggi compie 73 anni x.com