Ordona è il comune più giovane d' Italia

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Abruzzo e in Puglia risiedono i comuni, rispettivamente, più anziano e giovane d'Italia. È quanto emerge dagli ultimi dati del censimento Istat relativi all'anno 2024: l'età media più alta nella popolazione residente appartiene al comune di Santa Lucia degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

