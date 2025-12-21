Ordine sul Milan | Limiti rosa evidenti Mercato? Responsabilità del management doppia se …
Il giornalista Franco Ordine ha parlato anche del Milan nel suo editoriale per 'Il Giornale'. I limiti della rosa e il mercato. L'estratto delle sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Ordine sul Milan: “Responsabilità collettiva aumentata. E sul mercato di gennaio …”
Leggi anche: Milan, ancora limiti contro le ‘piccole’: col Parma due errori evidenti su tutti
Benedetta la Supercoppa che ha mostrato tutti i limiti dei rossoneri; Ordine: “Il Milan farebbe bene a uscire dalla Supercoppa subito e pensare al Verona; Questo Milan senza rinforzi non può andare oltre: Allegri ha fatto la sua parte, ora tocca alla società; La notte di De Winter e il messaggio al Milan: senza un centrale esperto si va poco lontano.
Ordine: "Al Milan reduce dall'Arabia servono due rinforzi per rendere più strutturata la rosa" - Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere dello Sport, il collega Franco Ordine si è soffermato sull'estrema necessità del Milan di rinforzarsi ... milannews.it
Ordine analizza la situazione del Milan: dal mercato alla Supercoppa. Segui le ultimissime sui rossoneri - Segui le ultimissime sui rossoneri Il momento delle riflessioni è finito in casa Milan. milannews24.com
Questo Milan senza rinforzi non può andare oltre: Allegri ha fatto la sua parte, ora tocca alla società - Massimiliano Allegri sta già andando oltre i limiti della rosa a disposizione, tenendo il Milan al secondo posto ... milannews.it
Le parole di Franco Ordine sul calciomercato del Milan - facebook.com facebook
Ordine spiega cosa serve a questo Milan: "Un difensore, che non sarà Thiago Silva, e un difensore" x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.