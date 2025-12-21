Ordigno bellico trovato nella soffitta di una casa | intervengono gli artificieri
Un ordigno bellico è stato rinvenuto, questa mattina, a Roccadaspide. La bomba, inesplosa, è stata scoperta nella soffitta di un'abitazione del centro storico da un cittadino, che ha provveduto a informare tempestivamente le forze dell'ordine. L'interventoSul luogo del ritrovamento sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
