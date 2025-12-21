Ordigno bellico inesploso scoperto in centro storico nel Salernitano
Tempo di lettura: < 1 minuto Un ordigno bellico è stato rinvenuto a Roccadaspide, in provincia di Salerno. La bomba, inesplosa, è stata individuata nella soffitta di un’abitazione del centro storico da un cittadino, che ha provveduto a informare tempestivamente le forze dell’ordine. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli artificieri, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Agropoli, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di rimozione del residuato. In un primo momento l’ordigno era stato ricondotto alla Seconda guerra mondiale, periodo in cui la zona fu interessata dai bombardamenti del 15 settembre 1943. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
