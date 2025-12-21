Orario Cesena Juventus Women | quando si gioca il match valido per gli ottavi di Coppa Italia femminile

La partita tra Cesena e Juventus Women si terrà negli ottavi di finale della Coppa Italia femminile. Di seguito, l'orario e le informazioni utili per seguire l'incontro. Orario Cesena Juventus Women: quando si gioca il match valido per gli ottavi di Coppa Italia femminile.

Orario Cesena Juventus Women: quando si gioca il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia femminile. I dettagli. L'agenda della Juventus Women giunge al suo atto conclusivo per quanto riguarda l'anno solare 2025. Oggi, domenica 21 dicembre, le bianconere faranno il loro esordio ufficiale nella Coppa Italia 20252026, affrontando una trasferta che rappresenta l'ultimo impegno prima della sosta natalizia e della chiusura definitiva della stagione agonistica in corso. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 14:30 presso lo stadio " Dino Manuzzi ", dove la squadra di Massimiliano Canzi si troverà di fronte il Cesena.

Diretta Juventus, Next Gen col Bra e Women a Cesena: formazioni e risultati in tempo reale. Brambilla, sfida in famiglia - Domenica a tinte bianconere: ultima del girone d'andata nel girone B di Serie C, esordio stagionale in Coppa Italia per la squadra di Canzi ... tuttosport.com

Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: in campo Roma, Juventus e Fiorentina - Ieri Ternana e Napoli hanno strappato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia Women, eliminando Como e Sassuolo. tuttomercatoweb.com

Cesena-Juve, Lumezzane-Roma e Como1907-Inter. Calendario partite ottavi di Coppa Italia women

