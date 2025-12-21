Orario Cesena Juventus Women | quando si gioca il match valido per gli ottavi di Coppa Italia femminile

La partita tra Cesena e Juventus Women si terrà negli ottavi di finale della Coppa Italia femminile. Di seguito, l'orario e le informazioni utili per seguire l'incontro. Orario Cesena Juventus Women: quando si gioca il match valido per gli ottavi di Coppa Italia femminile.

Orario Cesena Juventus Women: quando si gioca il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia femminile. I dettagli. L’agenda della  Juventus Women  giunge al suo atto conclusivo per quanto riguarda l’anno solare 2025. Oggi,  domenica 21 dicembre, le bianconere faranno il loro esordio ufficiale nella  Coppa Italia 20252026, affrontando una trasferta che rappresenta l’ultimo impegno prima della sosta natalizia e della chiusura definitiva della stagione agonistica in corso. Il fischio d’inizio è fissato per le  ore 14:30  presso lo stadio “ Dino Manuzzi “, dove la squadra di  Massimiliano Canzi  si troverà di fronte il  Cesena. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

