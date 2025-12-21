Oppini sulla Juve: «Non scherziamo parlando di scudetto. Ci voleva tanto a capire che dopo Allegri serviva un allenatore che.». Le parole del giornalista. Il successo casalingo contro la Roma, maturato grazie alle reti di Conceiçao e Openda, ha riacceso l’entusiasmo dei sostenitori bianconeri e ha spinto Francesco Maria Oppini a intervenire sui propri canali social per analizzare il momento della squadra. Il celebre opinionista e noto tifoso juventino, intervenendo su X, ha voluto lanciare un messaggio che unisce prudenza per il futuro e una stoccata al recente passato tecnico del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Oppini sulla Juve: «Non scherziamo parlando di scudetto. Ci voleva tanto a capire che dopo Allegri serviva un allenatore che…»

Leggi anche: Del Piero sentenzia sulla Juve dopo la sconfitta contro la Lazio: «Non credo che con un altro allenatore questa squadra potrebbe vincere lo scudetto. Non è un discorso di confusione ma…»

Leggi anche: Dzemaili: “Scudetto? C’è anche il Milan di Allegri, che è un rande allenatore”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Oppini elogia Spalletti e punge Allegri. Ma avvisa: "Non scherziamo parlando di Scudetto" - Francesco Oppini ha detto la sua sulla Juventus dopo il successo nello scontro diretto per la Champions con la Roma: "Non scherziamo parlando di #Scudetto per cortesia, ma questa #Juventus ora ... tuttojuve.com