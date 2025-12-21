Oppini sulla Juve | Non scherziamo parlando di scudetto Ci voleva tanto a capire che dopo Allegri serviva un allenatore che…

Oppini sulla Juve: «Non scherziamo parlando di scudetto. Ci voleva tanto a capire che dopo Allegri serviva un allenatore che.». Le parole del giornalista. Il successo casalingo contro la  Roma, maturato grazie alle reti di  Conceiçao  e  Openda, ha riacceso l’entusiasmo dei sostenitori bianconeri e ha spinto  Francesco Maria Oppini  a intervenire sui propri canali social per analizzare il momento della squadra. Il celebre opinionista e noto tifoso juventino, intervenendo su  X, ha voluto lanciare un messaggio che unisce prudenza per il futuro e una stoccata al recente passato tecnico del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

