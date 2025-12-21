L’Opera Alighieri rappresenta un luogo dedicato alla formazione artistica e personale, un punto di riferimento per appassionati e professionisti. A 33 anni, Federica Proia, originaria di Ravenna, ha realizzato il suo sogno di aprire una scuola di danza classica, ispirata all’importanza culturale del teatro Alighieri. La scuola vuole essere un’opportunità di crescita, non solo tecnica, ma anche di valori e disciplina.

A 33 anni la ravennate Federica Proia ha realizzato un sogno che rincorreva da tempo: aprire una scuola di danza classica in omaggio al teatro Alighieri. Si chiama infatti ‘ Opera Alighieri ’ e ha sede in via Arnaldo Guerrini 9, al primo piano di palazzo Serafino Ferruzzi. L’inaugurazione ufficiale è attesa per gennaio e, in vista delle audizioni del 31 gennaio e 1 febbraio, la scuola offre delle masterclass curate dalla stessa direttrice artistica per farsi conoscere e capire le competenze tecniche richieste. Proia, qual è stata la sua formazioneo? "Ho studiato all’ Accademia Nazionale di Danza di Roma, secondo il rigoroso metodo Vaganova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Opera Alighieri’: "Scuola di danza ma anche di vita"

Leggi anche: Stagione d’Opera e Danza del Teatro Alighieri, Nicastro lascia il ruolo di direttore artistico

Leggi anche: Classici senza tempo all’Alighieri ’Lo schiaccianoci’ apre la stagione d’opera e danza. Sarà un viaggio tra sogno e realtà

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Applausi scroscianti per gli studenti della scuola 'Dante Alighieri', bravi a trasformare l'iconica storia di Willy Wonka in un'esperienza unica e toccante - facebook.com facebook