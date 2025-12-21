Openda Juve | il belga protagonista nella notte dello Stadium ma Tuttosport esalta Spalletti | Mossa azzeccata La pagella

Nella notte dello Stadium, Openda si è distinto come protagonista, grazie a una prestazione determinante e a un gol importante. Tuttosport evidenzia anche la scelta di Spalletti come mossa tattica efficace, contribuendo alla buona prestazione della squadra. La pagella analizza i singoli e il rendimento complessivo, offrendo un quadro dettagliato della sfida. Openda Juve: il quotidiano esalta la prestazione dell’attaccante: mossa tattica vincente, gol liberatorio e spazi aggrediti con ferocia

Openda Juve, il quotidiano esalta la prestazione dell’attaccante: mossa tattica vincente, gol liberatorio e spazi aggrediti con ferocia. La vittoria fondamentale ottenuta dalla Juventus nel big match dello Stadium contro la Roma non porta soltanto la firma d’autore di Francisco Conceição, ma celebra soprattutto la rinascita sportiva di un attaccante che sembrava aver smarrito la via del gol e la fiducia nei propri mezzi. Tuttosport oggi in edicola dedica un’analisi approfondita e lusinghiera alla prestazione del centravanti belga. La scelta a sorpresa di Luciano Spalletti di schierarlo titolare dal primo minuto, preferendolo al solito Jonathan David, si è rivelata la mossa vincente che ha scardinato gli equilibri tattici della gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda Juve: il belga protagonista nella notte dello Stadium, ma Tuttosport esalta Spalletti: «Mossa azzeccata». La pagella Leggi anche: Bremer Juve, il brasiliano partirà titolare domani sera nel big match dello Stadium contro la Roma? Spalletti svela la mossa Leggi anche: Openda bocciato dai giornali dopo Cremonese Juve: «Impreciso, frettoloso, impreparato nelle conclusioni». Voto e pagella del belga Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Serie A, Juventus-Roma 2-1: Spalletti avvicina il 4° posto con Conceiçao e Openda; Juventus-Roma 2-1: Conceicao e Openda firmano il successo bianconero; Bologna-Juventus: Spalletti infuriato nel finale: ecco cos'è successo; Openda, segnali di crescita: contro il Bologna una svolta possibile. Juventus, svolta mentale in attacco: Openda si sblocca, Conceiçao segna e rassicura - Juventus, svolta mentale in attacco: Openda si sblocca, Conceiçao segna e rassicura Come riporta Gazzetta, il belga ritrova il gol: “Sento una fiducia diversa”. tuttojuve.com

Dopo una sfilza di 5, 5,5 e 6, l'attaccante trova finalmente il +3 contro la Roma da titolare - Con il gol con cui ha contribuito alla vittoria della Juventus sulla Roma, Lois Openda vorrà provare a far ricredere tutti i fantallenatori che non hanno puntato su di lui finora, visto lo 0,5% di pop ... msn.com

Openda, il gol cambia il mercato della Juventus. Zirkzee vicino alla Roma, Dybala verso l’addio: la rivelazione della suocera - La cura Spalletti ha fatto effetto su Openda, a gennaio la Juventus potrebbe abbandonare cercare solo un centrocampista e spingere Zirkzee verso la Roma che a giugno perderà Dybala ... sport.virgilio.it

Juventus-Roma 2-1, Openda e Conceiçao regalano la vittoria ai bianconeri La squadra di Spalletti sale a 29 punti in classifica e si avvicina al quarto posto occupato dai giallorossi - facebook.com facebook

#Openda > OpenVar! Il primo gol in campionato con la #Juve è di una pesantezza enorme! Ma soprattutto grande applicazione concettuale, tatticamente determinante nel piano gara! Decisivo tra Bologna e Roma: te lo meriti Lois! #JuveRoma x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.