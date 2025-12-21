Openda a DAZN | Non sono ancora nel mio prime ma la fiducia è diversa e sapevo che il gol sarebbe arrivato Spalletti? Con lui la mentalità è differente

Openda a DAZN: «Non sono ancora nel mio prime ma la fiducia è diversa». Le dichiarazioni dell’attaccante belga dopo Juve Roma 2-1. Lois Openda è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Juventus e Roma, vinta 2-1 dai bianconeri di Spalletti. Le sue dichiarazioni. Pagelle Juve Roma: Openda la chiave, Yildiz la mente. Finalmente Conceicao e bentornato Bremer VOTI SORRISO – « Sono un ragazzo così, non importa il sorriso o altro, conta solo la vittoria » RENDIMENTO – « Non è ancora arrivato il prime di Openda nonostante il gol ma sentivo che la fiducia era diversa e che il gol sarebbe arrivato molto presto e alla fine è arrivato » MIGLIORAMENTI – « La mentalità è differente, ci piace un allenatore che vuole sistemare tutti i nostri errori in allenamento fermandoci e guardandoli insieme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda a DAZN: «Non sono ancora nel mio prime ma la fiducia è diversa e sapevo che il gol sarebbe arrivato. Spalletti? Con lui la mentalità è differente» Leggi anche: Openda a DAZN: «Da quando è arrivato Spalletti sono migliorato molto, ho sentito tanto la sua fiducia e questo mi aiuta» Leggi anche: Neres: «Mi sento pronto, sapevo che sarebbe arrivato il mio momento» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Spalletti a Dazn: La mia vittoria più bella da allenatore Juve, Cabal è un cavallo. Su David e.... Openda a DAZN: "Sono migliorato da quando è arrivato Spalletti" - L'attaccante della Juventus Lois Openda ha parlato così a DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Roma: "Sono migliorato da quando è arrivato Spalletti. tuttojuve.com

