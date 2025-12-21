Open Studio Spot22 l' ospite è il fotografo Suryene Ramaget

21 dic 2025

Venerdì 26 dicembre Spot22, in via San Michele 22, ospita un nuovo appuntamento di Open Studio, il ciclo di incontri dedicati alla fotografia contemporanea e alla pratica analogica, con la partecipazione di Suryene Ramaget, fotografo documentarista nato a Catania nel 1983.Autodidatta, Ramaget. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

