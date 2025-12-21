Onorificenze al Merito la cerimonia a Torino | chi sono i trenta illustri cittadini premiati tra imprenditori medici e forze dell’ordine

Sabato a Torino si è svolta la cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito, assegnate a trenta cittadini distintisi in diversi settori, tra imprenditori, medici e forze dell’ordine. Un momento di riconoscimento per chi, con impegno e dedizione, contribuisce alla crescita della comunità. “Aut inveniam viam aut faciam”. Trovare una strada o, diversamente, lavorare con determinazione e ingegno per costruirne una nuova.

"Aut inveniam viam aut faciam". Trovare una strada o, diversamente, lavorare con determinazione e ingegno per costruirne una nuova. Così e in latino, ricordando la traversata delle Alpi di Annibale, il Prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha omaggiato e riconosciuto l'impegno di trenta illustri.

Onorificenze al merito della Repubblica, premiato anche il vicecomandante della Polizia locale di Torino - Insieme ad Alessandro Parigini riconoscimenti anche per il presidente dell’Unione Industriali Marco Gay e l’imprenditrice e presidente della Fondazione Ordine Mauriziano Licia Mattioli ... torinoggi.it

Onorificenze al Merito, la cerimonia a Torino: chi sono i trenta illustri cittadini premiati tra imprenditori, medici e forze dell’ordine - Tre diventano Commendatori, quattro Ufficiali e 23 Cavalieri: la cerimonia, i volti e le storie ... torinotoday.it

Trapani, consegnate sei onorificenze al Merito della Repubblica. Linares è Commendatore #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

CERIMONIA DI CONSEGNA ONORIFICENZE ORDINE “AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA” A POTENZA, OSPITE MISS ITALIA KATIA BUCHICCHIO: REPORT E FOTO x.com

