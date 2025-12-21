Omicidio di Garlasco spunta una nuova impronta | una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi
Emerge un nuovo dettaglio che scuote il caso Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata.L'impronta in cima alle scaleL'impronta sarebbe compatibile con la traccia 33. 🔗 Leggi su Today.it
Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi - Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo ... fanpage.it
Garlasco in Tv, spunta a sorpresa il manoscritto del 2014: Stasi e il DNA, cambia tutto - L'udienza per l'incidente probatorio per il delitto di Garlasco ha fatto venire alla luce un manoscritto del 2014, che riscrive la posizione di Alberto Stasi ... libero.it
Garlasco, le intercettazioni tra Alberto Stasi e il padre Nicola pochi giorni dopo l'omicidio di Chiara Poggi - Le intercettazioni tra Alberto Stasi e il padre Nicola svelano il timore dell’ex fidanzato di Chiara di diventare l’unico indagato per il caso Garlasco ... virgilio.it
Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025
L’unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Garlasco, attualmente in semilibertà ha chiesto (e ottenuto) di partecipare all’udienza. Gli avvocati dei Poggi chiedono l’allontanamento, l’avvocata e amica di Sempio (assente), Angela Taccia: “Mi è indiffere - facebook.com facebook
Garlasco, Stasi presente in Aula: decisivo l’orario dell’omicidio x.com
