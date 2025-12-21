Omicidio di Garlasco spunta una nuova impronta | una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi 

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emerge un nuovo dettaglio che scuote il caso Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata.L'impronta in cima alle scaleL'impronta sarebbe compatibile con la traccia 33. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi 

Leggi anche: Delitto Garlasco, Tg1: nuova impronta di scarpa insanguinata in cima alle scale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Garlasco, spunta un verbale dimenticato del 2014 sul dna sotto le unghie di Chiara Poggi. «Ci sono tracce mai analizzate»; Garlasco, all’incidente probatorio spunta un foglio di lavoro del 2014: giallo sul Dna analizzato 11 anni fa; Garlasco in Tv, spunta a sorpresa il manoscritto del 2014: Stasi e il DNA, cambia tutto; Sempio e il Dna sulle unghie di Chiara Poggi. Cosa si decide oggi. In aula spunta Stasi.

omicidio garlasco spunta nuovaGarlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi - Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo ... fanpage.it

omicidio garlasco spunta nuovaGarlasco in Tv, spunta a sorpresa il manoscritto del 2014: Stasi e il DNA, cambia tutto - L'udienza per l'incidente probatorio per il delitto di Garlasco ha fatto venire alla luce un manoscritto del 2014, che riscrive la posizione di Alberto Stasi ... libero.it

omicidio garlasco spunta nuovaGarlasco, le intercettazioni tra Alberto Stasi e il padre Nicola pochi giorni dopo l'omicidio di Chiara Poggi - Le intercettazioni tra Alberto Stasi e il padre Nicola svelano il timore dell’ex fidanzato di Chiara di diventare l’unico indagato per il caso Garlasco ... virgilio.it

Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

Video Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.