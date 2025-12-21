Omag punge Bergamo ko La corsa salvezza è aperta
La partita tra Omag e Bergamo si è conclusa con la vittoria di San Giovanni 3-1, aprendo ufficialmente la corsa salvezza. La gara è stata equilibrata e combattuta, con momenti di intensità da entrambe le squadre. La vittoria di San Giovanni rappresenta un passo importante nel percorso di mantenimento della categoria per entrambe le formazioni. Omag punge, Bergamo ko. La corsa salvezza è aperta.
San Giovanni 3 Bergamo 1 (25-21, 27-29, 25-20, 25-18) OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Nardo 5, Caruso 7, Ortolani 15, Zhuang 27, Kochurina 20, Straube 2, Tellone (L), Bracchi, Brancher, Nicolini, Parini 1. Ne: Panetoni (L). All. Bellano BERGAMO: Bolzonetti 9, Meli 6, Kipp 14, Mlejnkova 5, Manfredini 4, Eze Chidera 4, Armini (L); Carraro, Mosser 6, Weske 6, Cese Montalvo 8. Ne: Ferrario (L), Strubbe, Micheletti, Milesi. All. Parisi. Arbitri: Goitre e Brancati. Note. Spettatori 1.000 circa. Durata set: 31’, 40’, 28’, 27’. San Giovanni in Marignano: battute sbagliate 13, vincenti 2, muri 8, errori 13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
