La partita tra Omag e Bergamo si è conclusa con la vittoria di San Giovanni 3-1, aprendo ufficialmente la corsa salvezza. La gara è stata equilibrata e combattuta, con momenti di intensità da entrambe le squadre. La vittoria di San Giovanni rappresenta un passo importante nel percorso di mantenimento della categoria per entrambe le formazioni. Omag punge, Bergamo ko. La corsa salvezza è aperta.

