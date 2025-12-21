C’è un momento preciso, nel silenzio di una strada affollata, in cui il mondo si divide in due. Non è una divisione fatta di confini geografici o di lingue diverse, ma di pochi centimetri di cemento. È quel momento in cui lo sguardo di un uomo incontra una barriera architettonica. In quel frammento di secondo, il gradino smette di essere un elemento urbanistico, ma diventa una “ barriera totalizzante “. La disabilità non è un’interruzione dell’essere, ma un modo differente di abitare il mondo che attende solo di essere ascoltato. È un insieme di prospettive preziose che rischiano di restare invisibili se soffocate dal silenzio di un’architettura sorda. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Oltre la Rampa “Se un Gradino Diventa l’Orizzonte del Mondo”

