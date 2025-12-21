Olivera in dubbio per la finale di Supercoppa

Olivera, terzino uruguaiano del Napoli, è in dubbio per la finale di Supercoppa contro il Bologna, a causa di un problema fisico. Restano da valutare le sue condizioni prima della partita, che si preannuncia importante per gli azzurri. La presenza del giocatore potrebbe influire sulle scelte tattiche di Antonio Conte. L'articolo Olivera in dubbio per la finale di Supercoppa proviene da ForzAzzurri.

Il terzino uruguaiano resta in forse per la partita contro il Bologna di Italiano. Il Napoli di Antonio Conte si appresta ad affrontare il Bologna.

Formazioni ufficiali Napoli-Milan di Supercoppa, giocano Gabbia e Lobotka? Le ultime su Lukaku e Leao, dubbio Olivera - Napoli e Milan aprono la Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita: mister Conte non avrà ancora Anguissa, mentre Allegri è privo di Gimenez in attacco. goal.com

Probabili formazioni Napoli-Bologna: chi gioca titolare la finale della Supercoppa Italiana e le ultime su Lukaku, Hojlund, Buongiorno, Lang, Bernardeschi, Immobile e Castro - Napoli e Bologna si contendono la Supercoppa Italiana dopo aver eliminato Milan e Inter in semifinale: le scelte di formazione di Antonio Conte e Vincenzo Italiano. goal.com

Olivera in dubbio per il Milan: non si è allenato per un affaticamento x.com

Supercoppa Napoli-Milan, brutta notizia da Riyad: Olivera si ferma prima della semifinale! Il terzino non si è allenato per un affaticamento al polpaccio e resta in dubbio per giovedì sera (ore 20 italiane) contro il Milan. Una tegola in una vigilia già intens - facebook.com facebook

