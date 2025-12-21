Olimpiadi l’allarme della Fis sulla neve artificiale di Livigno
A meno di due mesi dall’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la Federazione internazionale di sci ha espresso preoccupazioni riguardo alla produzione di neve artificiale a Livigno. La questione riguarda i tempi di preparazione delle piste e la loro conformità agli standard richiesti, sottolineando l’importanza di garantire condizioni adeguate per le competizioni.
A 48 giorni dall'inizio dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, la Federazione internazionale di sci accende i riflettori sulla produzione di neve artificiale, sollevando dubbi sui tempi di preparazione delle piste. A lanciare l'allarme è il presidente della Fis, Johan Eliasch, che.
