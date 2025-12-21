A meno di due mesi dall’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la Federazione internazionale di sci ha espresso preoccupazioni riguardo alla produzione di neve artificiale a Livigno. La questione riguarda i tempi di preparazione delle piste e la loro conformità agli standard richiesti, sottolineando l’importanza di garantire condizioni adeguate per le competizioni.

A 48 giorni dall’inizio dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, la Federazione internazionale di sci accende i riflettori sulla produzione di neve artificiale, sollevando dubbi sui tempi di preparazione delle piste. A lanciare l’allarme è il presidente della Fis, Johan Eliasch, che. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Olimpiadi, l’allarme della Fis sulla neve artificiale di Livigno

Leggi anche: Olimpiadi, è allarme neve artificiale. L'ira della Fis: «Ritardi inspiegabili, il governo deve accelerare. Li chiamiamo tre volte al giorno»

Leggi anche: Olimpiadi, maxi-esercitazione a Livigno: vigili del fuoco in azione sulla neve

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Olimpiadi, è allarme neve artificiale. L'ira della Federazione Sci: «Ritardi inspiegabili, il governo deve accelerare i tempi» - Cortina, ma c'è già un serio allarme e riguarda la neve artificiale: a lanciarlo è ... msn.com